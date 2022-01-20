В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя....

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в краже и незаконном хранении наркотических средств.В июле прошлого года в полицию обратилась местная жительница, сообщив, что из ее квартиры пропали золотые украшения и денежные средства. Ущерб, причиненный женщине, составил более 50 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался родственник потерпевшей.Фигурант свою вину признал, пояснив, что находился в трудном материальном положении и решил совершить кражу у родственницы. Впоследствии ценное имущество он реализовал, а вырученные деньги потратил.Кроме этого, сотрудники полиции установили, что обвиняемый, находясь в городе Гусь-Хрустальный, незаконно приобрел через тайник-закладку синтетическое наркотическое вещество массой 0,24 грамма, которое хранил в брючном ремне.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/