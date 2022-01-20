По словам Светланы Климовой, от голода здесь погибают 340 собак и почти полсотни кошек. Приют,...
По словам Светланы Климовой, от голода здесь погибают 340 собак и почти полсотни кошек. Приют, отмечают зоозащитники, в Гусь-Хрустальном был создан в 2010-ом году. И всё это время он испытывал серьёзные финансовые проблемы. Большую помощь оказывают волонтёры, спонсоры и все неравнодушные жители города. Поддержку оказали и сотрудники ГТРК "Владимир". Наша редакция закупила корм питомцам. Ждать ли приюту финансирования от администрации Гусь-Хрустального? - главный вопрос, который волнует тех, кто работает с животными.
- Нам заявили, что приюта фактически нет. По факту он есть, а по документам его нет. И никого принимать в приют не собираются. Нам было предложено организовать какую-то частную организацию. И уже взять на баланс этих животных.
Детально пояснить ситуацию "Вести" попросили администрацию города
Гусь-Хрустальный. Как вывести поддержку работы с безнадзорными животными в
правовое поле? Какую сумму готовы заложить на эти цели в первом квартале этого
года? И какие претензии накопились у чиновников к зоозащитникам? Все
подробности- в репортаже Любови Клюквиной в следующих выпусках
"Вестей".