По словам Светланы Климовой, от голода здесь погибают 340 собак и почти полсотни кошек. Приют,...

По словам Светланы Климовой, от голода здесь погибают 340 собак и почти полсотни кошек. Приют, отмечают зоозащитники, в Гусь-Хрустальном был создан в 2010-ом году. И всё это время он испытывал серьёзные финансовые проблемы. Большую помощь оказывают волонтёры, спонсоры и все неравнодушные жители города. Поддержку оказали и сотрудники ГТРК "Владимир". Наша редакция закупила корм питомцам. Ждать ли приюту финансирования от администрации Гусь-Хрустального? - главный вопрос, который волнует тех, кто работает с животными.- Нам заявили, что приюта фактически нет. По факту он есть, а по документам его нет. И никого принимать в приют не собираются. Нам было предложено организовать какую-то частную организацию. И уже взять на баланс этих животных.Детально пояснить ситуацию "Вести" попросили администрацию городаГусь-Хрустальный. Как вывести поддержку работы с безнадзорными животными вправовое поле? Какую сумму готовы заложить на эти цели в первом квартале этогогода? И какие претензии накопились у чиновников к зоозащитникам? Всеподробности- в репортаже Любови Клюквиной в следующих выпусках"Вестей".