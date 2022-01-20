В Клязьминско-Лухском заказнике популяция зубров пополнилась на 17 телят. Об этом рассказали сотрудники Единой дирекции особо охраняемых природных территорий. Как рассказывает биолог ..

В Клязьминско-Лухском заказнике популяция зубров пополнилась на 17 телят. Об этом рассказали сотрудники Единой дирекции особо охраняемых природных территорий.Как рассказывает биолог Юлия Буянова, в этом году животные пришли на кормушку практически всем стадом.«У них царит матриархат, главенствующее положение занимают самки. Когда в одном месте собирается несколько стад сразу, главенствует одно из них. Оно и получает доступ к лучшим кормам. Низкоранговые особи не подходят к еде даже в полном отсутствии высокоранговых «альф». Одно стадо зубров включает в себя порядка 20, максимум 30, голов. В Клязьминско-Лухской группировке альфами являются коровы Большерогая, Красотка и Прима», -В этом году стадо преподнесло сюрприз. На кормушку вышел совсем маленький теленок, родившийся осенью. Малыша в стаде не обижают, и пока он находится в районе подкормочной площадки, ему ничего не угрожает, хотя поспевать за взрослыми ему с нынешними сугробами довольно тяжело. Беременность у зубров длится как у людей девять месяцев.На сегодняшний день в стаде более 70 коров.«Впереди планируются традиционные учеты, проводимые сотрудниками совместно с волонтерами, поиск стад и отщепенцев, которые не приходят на подкормочную площадку», - пояснила Юлия.Зубр — реликтовое животное, обитавшее в наших лесах еще в далеком палеолите, но потом постепенно полностью истребленное в дикой природе. Все имеющиеся на сегодняшний момент особи зубров — это потомки 12 выживших в зоопарках всего мира.