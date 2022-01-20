Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.Предварительно установлено, что подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей.Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны трое жителей столицы. По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах проведено 15 обысков. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк