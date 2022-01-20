Алексей Медведев отбирал у подчинённых премии, совершил служебный подлог и превысил полномочия.

Бывший начальник инспекции налоговой службы в Муроме Алексей Медведев признан виновным в совершении ряда преступлений. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель Следственного комитета по Владимирской области Мария Серова.Установлено, что в 2017-2018 годах он, используя своё должностное положение и оказывая давление на подчинённых, неоднократно давал указания о передаче ему части премий. В общей сложности сотрудники ИФНС №4 отдали руководителю 319 тысяч рублей.«Кроме того, суд доказал его причастность к совершению ещё двух преступлений: превышение должностных полномочий и служебный подлог», - добавили в СУ СК.В результате Фемида приговорила фигуранта к 2,5 годам колонии условно с лишением на два года права занимать высокие посты на госслужбе. Параллельно удовлетворён гражданский иск о взыскании с осужденного более 18 тысяч рублей в счёт возмещения материального ущерба.