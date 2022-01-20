Начальник Межрайонной налоговой инспекции №4, которая обслуживает налогоплательщиков округа Муром, Меленковского и Селивановского районов, признан виновным по двум уголовным статьям –

Начальник Межрайонной налоговой инспекции №4, которая обслуживает налогоплательщиков округа Муром, Меленковского и Селивановского районов, признан виновным по двум уголовным статьям – превышение должностных полномочий и растрата. Как установили следствие и суд, начальник местного отделения налоговой, с 2016 по 2018-й годы превысив свои должностные полномочия, давал незаконные указания подчиненным сотрудникам о передаче ему части премиальных, которые