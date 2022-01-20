А в Муроме из-за сошедшего с крыши дома снега и льда пострадала школьница. Многометровые сосульки -...

А в Муроме из-за сошедшего с крыши дома снега и льда пострадала школьница. Многометровые сосульки - это не только живописно, но очень опасно. Репортаж Анастасии Сахаровой.Крышу дома на Мира-34 покрывают снежные барханы. Белые пласты нависают над улицей. Это грозит не только подтоплением верхних этажей, но и обрушением балконов. А возле дома - где и без сугробов, разъехаться было проблематично, образовалась ледяная корка. Автомобилям - не выехать, а пешеходы рискуют получить травмы.Евгений Станчев, депутат владимирского горсовета:- Нужно было почистить снег, чтобы люди могли спокойно передвигаться. На данный момент вы видите, как ходят люди, ездят автомобили. Образовалась наледь. То есть работа управляющей компании является бутафорской и бесполезной.Еще одно произведение искусства нетронутой природы. На Верхней Дуброве сосульки превратились в огромные копья-сталактиты.А позже срослись в непробиваемую стену, которая едва пропускает солнечный свет. Если упадет на прохожих, все может закончиться трагически.А несчастные случаи уже есть. В Муроме из-за схода снежной лавины с крыши балкона пятого этажа пострадал ребенок. С переломом лодыжки девочку увезли на скорой.- Вот здесь у нас все висело, и упало, и ее придавило. Прямо здесь. Бежала здесь, и пропала, ее и нет.С начала года в региональный штаб ОНФ от жителей поступили сотни обращений.Федор Лавров, председатель общественной палаты Владимира, сопредседатель ОНФ:- Какая управляющая компания занимается уборкой территории, обращаемся к ней. И смотрим, если этого не происходит, то уже передаем в следующие структуры, которые должны следить. Это и администрация, и прокурорская проверка.Есть и дворы, на которые нужно равняться. На Михайловской - сосулек и снега на крышах нет, подъезды к дому расчищены. За уборку здесь отвечает ТСЖ. И жители дома ставят его работе высокую оценку.Елена Михед, жительница дома Михайловской улицы:- На отлично!! Никогда такого не было, чтобы такая чистота была и порядок.Евгений Станчев, депутат городского совета по 15 округу:- Совместная работа показывает, что работать можно и работать идеально. Чтобы жители могли комфортно себя чувствовать, передвигаться, не ломать ноги и руки.По словам депутата горсовета Евгения Станчева, если у жителей возникает проблема с уборкой придомовых территорий, то они всегда могут обратиться в администрацию района или к депутатам по своим округам. Если компании не справляются, то жалобы направляются в прокуратуру. За последние 10 дней она выявила около 160 нарушений.Ольга Коротких, старший помощник прокурора города Владимира:- Выявлены нарушения, связанные с несвоевременной и некачественной уборкой снега, заужением проезжей части, наличием зимней скользкости. По результатам проверок возбуждено 103 дела об административных правонаушениях, внесено 165 представлений. Фактическое устранение нарушений находится на контроле.Впереди как минимум полтора месяца зимы. А значит, расслабляться рано. Но и самим горожанам следует быть осторожнее. Не ходить под крышами домов, и допускать, что под снегом может оказаться скользкая дорога.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"