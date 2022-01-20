Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Вирусный Омикрон Распространяется стремительно, но легче...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Вирусный ОмикронРаспространяется стремительно, но легче переносится. Первые случаи заражения штаммом Омикрон в регионе.- Новая СкораяГотовы ли сотрудники скорой к сражению с новой разновидностью ковида? И что должно им помочь в этой борьбе?- Дрифт под окнамиИ опасные трюки под окнами. Ночные дрифтеры превратили развязку на Сперанского во Владимире в гоночный трэк.