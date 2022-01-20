Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Вирусный Омикрон
Распространяется стремительно, но легче...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Вирусный Омикрон
Распространяется стремительно, но легче переносится. Первые случаи заражения штаммом Омикрон в регионе.
- Новая Скорая
Готовы ли сотрудники скорой к сражению с новой разновидностью ковида? И что должно им помочь в этой борьбе?
- Дрифт под окнами
И опасные трюки под окнами. Ночные дрифтеры превратили развязку на Сперанского во Владимире в гоночный трэк.