Владимир уже в этом году может получить высокое звание города трудовой доблести. Об этом сообщил...

Владимир уже в этом году может получить высокое звание города трудовой доблести. Об этом сообщил Константин Могилевский, председатель Правления Российского исторического общества. Во Владимире Могилевский провёл заседание Совета регионального отделения организации. Инициативу владимирцев уже поддержала Российская Академия наук.Константин Могилевский, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "история Отечества":- Это решение принимает Президент Российской Федерации, но все необходимые согласования на сегодняшний день получены.Николай Макаров, директор института археологии Российской Академии наук:- Владимирцы хорошо подготовили эти материалы. И эксперты, которые рассматривали их, они не сомневаются в том, что объём того, что было сделано во Владимире в годы войны, действительно соответствует тем критериям, по которым присваиваются эти звания. Но , конечно, слово за огкомитетом "Победа", которое рассматривает эти звания.Как подчеркнули на заседании (его площадкой стали Палаты Владимиро-Суздальского музея-заповедника) речь идёт о трудовом подвиге жителей владимирского края с 1941-ого по 1945-ый годы. Напомним, Владимирская область была образована в предпоследний год Великой Отечественной, в 44- ом. Но с самого начала "ковать" Великуу победу помогали наши предприятия: от Автоприбора и Тракторного завода до Точмаша. Научное обоснование заявки на присвоение звания города трудовой доблести подготовили преподаватели и студенты ВлГу- активисты Российского исторического общества. О трудовом подвиге земляков расскажут и новые выставочные проекты.Елена Петровичева, доктор исторических наук, председатель регионального отделения Российского исторического общества:- Константин Ильич на певом этапе нашего заседания предложил очень интересное продвижение этого проекта, и в интерактивном плане и создание выставочно-экспозиционных материалов. Так что я думаю, что у нас здесь большое будущее.