Стоимость партии оценили в 4,7 млн рублей.

В Юрьев-Польском районе оперативники отдела экономической безопасности совместно с коллегами из ГИБДД выявили факт перевозки и хранения немаркированных сигарет. На коммерсантов завели уголовное дело.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, из машины 35-летнего мужчина и арендованных им двух гаражей полицейские изъяли более 43 тысяч пачек контрафактного табака. Стоимость партии оценили в 4,7 млн рублей.Мужчина приобрёл нелегальную продукцию через интернет. Далее фигурант планировал продать их.В результате на него завели дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.Расследование продолжается.