На комитете регионального Заксобрания обсудили ситуацию с энергоснабжением Владимирской области.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области заслушали энергетиков, которые борются с последствиями снегопадов в виде отключений электричества. Проблему парламентарии обсудили на комитете по ЖКХ под председательством Андрея Фатеева.О ситуации рассказал заместитель гендиректора — директор филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Иван Янин.С конца прошлого года бригады сетевиков активно занимаются просек. Владимирским специалистам помогают коллеги из других регионов. Среди главных причин перебоев со светом - падение деревьев на провода линий электропередач. Суть в том, что их высота составляет 20-30 метров, а охранная зона лишь 10.В свою очередь, парламентарии передали Ивану Янину ряд обращений граждан, которые жалуются не только на отключения, но и на перепады напряжения.«Мы увидели цифры, количество сотрудников, которые мобилизованы для устранения аварий. Комитет займётся разработкой законодательной инициативы об увеличении площади охранных зон», подытожил Андрей Фатеев.