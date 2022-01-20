Компонент сдали 7130 доноров.

Владимирские трансфузиологи заготовили в 2021 году более 12 тысяч литров крови. Компонент сдали 7130 доноров, из них 1900 прошли процедуру впервые.«В результате заготовлено 12 200 литров, которые полностью обеспечили потребность больниц», - рассказали в департаменте здравоохранения.Сдать кровь можно на Областной станции переливания крови, в филиале в Вязниках и в отделении переливания Муромской горбольницы №3. При себе необходимо иметь паспорт.В регионе регулярно проводятся выездные заготовки плазмы. За год мобильный донорский комплекс совершил 165 выездов.«Среди них – Владимирский юридический институт, комбинат «Тепличный», Завод имени В.А. Дегтярева, Росгвардия, ЗАО «Ферреро Руссия», Владимирское отделение ПАО «Сбербанк», Ковровский медицинский колледж», - уточнили в обладминистрации.Подробная информация доступна на сайте «Я - донор» или по www.yadonor.ru телефону «горячей линии»: 8 (800) 333-33-30.