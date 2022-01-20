Пожарный ПСЧ №2 Андрей Балуков спас жизнь человека, находясь не на службе. Подробностями истории поделилась руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина ..

Пожарный ПСЧ №2 Андрей Балуков спас жизнь человека, находясь не на службе. Подробностями истории поделилась руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Проезжая на автомобиле по деревне Сукманиха Кольчугинского района, он увидел пожар в частном доме.«Возле строения стояла припаркованная машина. Андрей предположил, что внутри могут находиться люди. Прикрыв органы дыхания рукавом, он вошёл в горящий дом. На диване спал хозяин. Спасатель вынес его на свежий воздух», - рассказали в ведомстве.Далее владимирец отогнал авто на безопасное расстояние и вызвал коллег.«Руководство рассмотрит вопрос о поощрении сотрудника за отважный поступок», - резюмировали в МЧС.