Объявление размещено на Авито.

Во Владимире владельцы ВПО «Точмаш» пытаются продать предприятие за 1,6 млрд рублей. Комплекс состоит из 81 здания и 14 участков площадью 57 гектаров.В объявлении сказано, что в цехах установлены грузоподъемные механизмы и пожарная сигнализация. Оборудованы удобные подъездные пути, вблизи завода строится Рпенский проезд. Территория ограждена железобетонным забором.Максимальная разрешенная электрическая мощность - 35 МВт. Водоснабжение - 65 кубометров в час. Возведена собственная газовая котельная производительностью 10 гигакалорий в час.