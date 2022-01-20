С Минтрансом ведутся переговоры о выделении дополнительных средств.

ДСУ-3 просит увеличить сроки строительства и стоимость контракта. Вопрос возведения дороги обсудили на комитете по ЖКХ в региональном Заксобрании.Исполняющий обязанности директора предприятия Антон Фомин заявил, что проектно-сметная документация разработана некорректно. Подрядчику пришлось заново проходить госэкспертизу. При этом в компании утверждают, что отставание от графика составляет около трёх месяцев. У врио губернатора Александра Авдеева другое мнение. Выехав на место, глава региона о«С Минтрансом сейчас ведутся переговоры о выделении дополнительных средств. На этой неделе руководитель и зам едут в Санкт-Петербург на завод по вопросу закупки конструкции на мостовое сооружение. Работы продолжаются, объект будет сдан. Вероятно, отставание будет нарастать», - добавил Фомин.Напомним, что новая дорога будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.