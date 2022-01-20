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<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2022-vo-vladimire-v-2022-godu-blagoustroyat-12-dvorov-po-nacproektu.html" target="_blank">Во Владимире в 2022 году благоустроят 12 дворов по нацпроекту</a> - Во Владимире в этом году только 12 дворов приведут в порядок по программе “Формирование комфортной городской среды”. И это гораздо меньше, чем в 2021-м. В 2022-м уже точно будут