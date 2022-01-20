Во Владимире в этом году только 12 дворов приведут в порядок по программе “Формирование комфортной городской среды”. И это гораздо меньше, чем в 2021-м. В 2022-м уже точно будут
Во Владимире в этом году только 12 дворов приведут в порядок по программе “Формирование комфортной городской среды”. И это гораздо меньше, чем в 2021-м. В 2022-м уже точно будут отремонтированы дворы по следующим адресам: Северная, 25, Пичугина, 7, Перекопский военный городок, 2, проспект Ленина, 45, Строителей, 2 (мкр. Оргтруд),