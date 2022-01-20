По неподтверждённым данным, его обвиняют в присвоении госимущества.

Региональные СМИ сообщают, что во Владимире задержан руководитель аппарата Белого дома Георгий Усков. Сегодня он приехал в обладминистрацию в сопровождении силовиков. В кабинете чиновника произвели обыск.Официально правоохранительные органы пока не подтверждают информацию о возбуждении уголовного дела. Впрочем, обычно данные по таким делам направляются централизованной рассылкой на почту средств массовой информации. Видимо, подробности появятся после завершения первоначальных процессуальных действий.По неподтверждённым данным, его обвиняют в присвоении госимущества.Напомним, что Георгия Ускова назначили в декабре 2019 года. Ранее он занимал пост замначальника аппарата и работал в облсуде.