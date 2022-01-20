Первоначально женщине отказали в выплате компенсации.

Медсестра Владимирского психоневрологического интерната отсудила единовременную страховую выплату за заражение коронавирусом. Первоначально женщине отказали в выплате компенсации.В медучреждении сотрудницу включили в приказ о начислении доплат за особые условия труда. Врачебная комиссия признала случай страховым. Материалы расследования учреждение направило страховщикам, но их эксперты посчитали, что деньги медику не положены, так как больница является не лечебным, а социальным учреждением.Суд установил, что организация оказывает медицинскую помощь и удовлетворил требование истца. Ответчик попытался обжаловать вердикт, но тщетно.