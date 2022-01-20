Из-за распространения «Омикрона» в регионе намерены увеличить количество коек для стационарного лечения детей от Covid-19.

Во Владимирской области около 5200 родителей согласились привить детей от коронавируса. Об этом сообщил ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов.«Мировой опыт показывает, что вакцина безопасна. Вакцинировать ребят будут в поликлиниках», - уточнил он.Из-за распространения «Омикрона» в регионе намерены увеличить количество коек для стационарного лечения детей от Covid-19.«Мы планируем, что детская больница в Гусь-Хрустальном полностью будет перепрофилирована под юных ковид-пациентов, но с сохранением оказания неотложной помощи по другим профилям. ОДКБ готовится оказывать весь объём специализированной медицинской помощи», – добавил госслужащий.Напомним, что в ноябре прошлого года Минздрав зарегистрировал препарат «Спутник М» для иммунизации подростков от 12 до 17 лет.