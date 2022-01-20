С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 051 владимирца.

Во Владимирской области на 20 января выявлен 266 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 82 человек. Ещё 31 житель подхватил опасный вирус в 34 сл. в Муромском, 36 сл. в Ковровском, 15 сл. в Петушинском, 17 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 16 сл. в Юрьев-Польском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 5 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 8 сл. в Камешковском, 7 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Меленковском, 15 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 051 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 924 случая во Владимире, 9528 ​- в округе Муром, 9406 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.