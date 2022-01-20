Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по...

Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с коллегами из ГИБДД осенью прошлого года выявили факт перевозки и хранения немаркированной табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Из автомобиля 35-летнего местного жителя и арендованных им двух гаражей полицейские изъяли в общей сложности более 43 тысяч пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 4,7 миллиона рублей.Установлено, что в течение трёх месяцев – с августа по октябрь прошлого года – злоумышленник, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, заказывал через сеть Интернет сигареты неизвестного происхождения.Подозреваемый планировал, закупившись впрок сигаретами, осуществить их дальнейшую реализацию.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».Расследование продолжается.Фото: https://33.мвд.рф/