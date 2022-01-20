Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по...
Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с коллегами из ГИБДД осенью прошлого года выявили факт перевозки и хранения немаркированной табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Из автомобиля 35-летнего местного жителя и арендованных им двух гаражей полицейские изъяли в общей сложности более 43 тысяч пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 4,7 миллиона рублей.
Установлено, что в течение трёх месяцев – с августа по октябрь прошлого года – злоумышленник, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, заказывал через сеть Интернет сигареты неизвестного происхождения.
Подозреваемый планировал, закупившись впрок сигаретами, осуществить их дальнейшую реализацию.
Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Расследование продолжается.
Фото: https://33.мвд.рф/