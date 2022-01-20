Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин принял участие в проекте Правовой...

Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин принял участие в проекте "Правовой поезд". Проект стартовал сегодня из областного центра и первой его "остановкой" стал Суздальский район. Цель проекта - оказание качественной юридической помощи жителям сельской местности, которые не имеют возможности приехать за ней в областной центр. Им предоставлена возможность бесплатно, без регистрации и записи, прийти на прием к специалистам. Причем, обратиться за консультацией могут даже иностранцы и лица без гражданства, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На актуальные вопросы сельских жителей Суздальского района также отвечали Уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова, депутат Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин, представители межрайонной прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета России по области, УМВД области, регионального управления службы судебных приставов, администрации Суздальского района и сельских поселений, сотрудники Пенсионного фонда, региональных департаментов социальной защиты населения и здравоохранения.Жителей Суздальского района волновали проблемы содержания и зимней уборки дорог, жилищно-коммунальной сферы, вопросы работы местной школы, лекарственного и пенсионного обеспечения, соблюдения законодательства о судебных приставах и др.Местами встречи с ними сегодня стали местные дома культуры трёх населённых пунктов (п. Боголюбово, с. Новое и п. Садовый).В рамках приема в пределах компетенции прокуратуры принято несколько заявлений. По ним уже даны проручения и организованы соответствующие проверки.Фото: epp.genproc.gov.ru