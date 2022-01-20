Во Владимирской области минимальную плату за капитальный ремонт намерены увеличить до 7,85 рублей с квадратного метра. Сейчас жильцы платят 7,15. Последний раз тариф поднимали год ..

Во Владимирской области минимальную плату за капитальный ремонт намерены увеличить до 7,85 рублей с квадратного метра. Сейчас жильцы платят 7,15. Последний раз тариф поднимали год назад.Сейчас он один из самых низких в ЦФО. По данным Фонда капремонта экономически обоснованный тариф составляет 14,35 рубля, но организация предложила рост почти на 10%. В среднем сумму в квитанциях вырастет на 35-40 рублей. За счёт увеличения планируется собрать 101 млн рублей. Сейчас регоператор ежегодно тратит на выполнение программы свыше 1,2 млрд рублей.За прошлый год работы выполнены на 425 объектах. В 2022 году в списке на капремонт 403 многоквартирных дома.