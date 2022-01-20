На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 января 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 января 2022 года лабораторно подтверждено 266 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:82 - во Владимире34 - в Муромском районе,36 - в Ковровском районе,15 - в Петушинском районе,17 - в Кольчугинском районе,16 - в Юрьев-Польском районе,17 - в Гусь-Хрустальном районе,15 - в Вязниковском районе,3 - в Судогодском районе,2 - в Собинском районе,5 - в Радужном,8 - в Камешковском районе,7 - в Гороховецком районе,5 - в Меленковском районе,2 - в Суздальском районе,1 - в Селивановском районе,1 - в Александровском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 051 случай заболевания.