Спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 января встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Они обсудили развитие межпарламентских отношений и новые форматы сотрудничества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 января встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Они обсудили развитие межпарламентских отношений и новые форматы сотрудничества.Володин выразил надежду, что встреча с президентом Ирана позволит активнее развивать отношения парламентов двух стран."Наша задача — делать все для законодательного обеспечения реализации решений, достигнутых на высшем уровне между нашим президентом Владимиром Путиным и вами", – обратился спикер к главе исламской республики.По словам Володина, отношения парламентов двух стран развиваются, появляются новые формы сотрудничества. В скором времени состоится заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, отметил председатель ГД.Это позволяет наполнить диалог конкретным содержанием и решать важные вопросы, подчеркнул Володин. "От этого выиграют народы наших стран", – уверен он.Встреча состоялась в стенах Государственной Думы. Президент Ирана отметил, что для него большая честь посетить российский парламент.Ранее спикер ГД телефонный разговор с главой парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Они договорились, что законодатели двух стран в ближайшее время начнут работу по наполнению повестки межпарламентской комиссии высокого уровня.