Госдума в четверг, 20 января, рассмотрит законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Госдума в четверг, 20 января, рассмотрит законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Об этом в своем сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент. Правительство подготовило поправки, позволяющие выйти на решение в кратчайшие сроки.
"В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом третьем", – написал Володин.
По его словам, решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции. Увеличение размеров пенсией компенсирует дополнительные расходы в связи с ростом цен, отметил Володин.
Спикер подчеркнул, что норма будет иметь обратную силу и заработает с первого января текущего года.
"Необходимые средства в бюджете есть", – добавил он.