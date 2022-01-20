Госдума в четверг, 20 января, рассмотрит законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума в четверг, 20 января, рассмотрит законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Об этом в своем сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент. Правительство подготовило поправки, позволяющие выйти на решение в кратчайшие сроки."В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом третьем", – написал Володин.По его словам, решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции. Увеличение размеров пенсией компенсирует дополнительные расходы в связи с ростом цен, отметил Володин.Спикер подчеркнул, что норма будет иметь обратную силу и заработает с первого января текущего года."Необходимые средства в бюджете есть", – добавил он.