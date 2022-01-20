ВТБ Капитал Инвестиции сегодня запустили новый биржевой фонд «ВТБ – фонд акций европейских компаний» (VTBL ETF). Торги его паями начались на Московской бирже. Инструмент дает возможность ..

ВТБ Капитал Инвестиции сегодня запустили новый биржевой фонд «ВТБ – фонд акций европейских компаний» (VTBL ETF). Торги его паями начались на Московской бирже. Инструмент дает возможность вкладывать средства в диверсифицированный портфель акций крупнейших европейских компаний даже при минимальных суммах инвестициях - цена пая при размещении составила 10 евро.«Диверсификация сейчас играет все большее значение для розничных инвесторов, мы стремимся развивать нашу линейку фондов исходя из спроса и постоянно добавляем новые актуальные возможности. Новый фонд является качественным инструментом для пассивных инвесторов, желающих инвестировать в акции европейских компаний и получать потенциальный доход в евро. Он позволяет диверсифицировать портфель инвестору даже при небольших суммах вложений», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.Предельный размер комиссий фонда – всего 0,89% годовых. Комиссия брокера банка ВТБ за сделки купли-продажи паев – 0%. Все операции доступны в том числе в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально. Инвестор также может рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет при владении паями фонда более 3 лет.Как отмечают эксперты ВТБ Капитал Инвестиции, европейские акции сегодня выглядят привлекательнее американских. Индекс Euro STOXX 50 оценивается дешевле американского - мультипликатор P/E на следующие 24 месяца составляет 14,2x против 18,9x у S&P 500. Спред между мультипликаторами двух индексов достиг максимальных значений за последние 3 года. Их динамика при этом не отражает успехов в борьбе с коронавирусом и скорости ужесточения монетарной политики: в США началась четвертая волна эпидемии, тогда как Европа более успешно проходит новую волну заболеваемости. К тому же, ЕЦБ проводит более мягкую монетарную политику, чем ФРС США и перейдет к ужесточению позже в этом году, поскольку уровень инфляции в Европе ниже, чем в США.«Американские власти предоставили прямые фискальные стимулирующие выплаты объемом $7 трлн (10% от ВВП 2020 г.) и ограничены в дальнейшей экспансии фискальных стимулов. В Европе объёмы стимулирования были запущены позже в конце 2020 года, они меньше по объёмам, но растянуты по времени, это позволит ощутить эффект от принятых мер и в 2022 году. Это приведет к более высоким темпам роста потребления в Европе, что также будет поддержано ростом туристического потока в Европу по итогам 2022 года. Мы считаем инвестиции в европейские акции привлекательными, и новый фонд – интересная возможность для розничных инвесторов быстро и удобно вложить средства в эту идею», - отметил Вадим Бит-Аврагим, управляющий фондом «ВТБ – Фонд акций европейских компаний».На вопросы о фонде, а также об инвестициях в акции европейских компаний в целом сегодня ответят специалисты ВТБ Капитал Инвестиции в рамках онлайн-конференции на школе инвестора ВТБ в 14:00.