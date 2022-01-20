Какие возможности открывает расширенная поддержка Регионального центра компетенций, расскажет...

Какие возможности открывает расширенная поддержка Регионального центра компетенций, расскажет Александр Сыпченко.Этот новый производственный цех предприятия “Нептун” (торговая марка "Промрукав") выпускает электромонтажные коробки и другие товары для прокладки и изоляции электрических коммуникаций. Широкий ассортимент и высокое качество продукции позволили предприятию стать одним из лучших отечественных производителей на рынке кабеленесущих систем.Сергей Кашенков, руководитель отдела организации труда и нормировки ООО "Нептун" (торговая марка "Промрукав"):- На площади этого цеха расположена новая линия для производства металлических лотков. Это новая продукция для "Промрукава" и основной парк литиевых машин.Сегодня на предприятии "Промрукав" трудятся более 500 человек. Сотрудничество с экспертами Регионального центра компетенций расширит возможности производства, уверен генеральный директор предприятия Алексей Авруйский.Алексей Авруйский, генеральный директор ООО "Нептун" (торговая марка "Промрукав"):- Закупаем новое оборудование, строим цеха, последний цех наш большой достаточно, но самое главное это люди и их развитие соответственно мы бы хотели повысить их квалификацию и увеличить производительность труда нашего предприятия.Виктор Гартунг, старший руководитель проекта Федерального центра компетенций по Владимирской области:- Мы пройдем по двум производственным потокам предприятия от склада сырья через все производственные переделы до склада готовой продукции и до отгрузки клиенту и попытаемся найти все проблемы, которые препятствуют этому производственному процессу.Предприятия, участвующие в проекте получают целый ряд возможностей: консалтинговая поддержка за счет средств федерального бюджета, льготный заём, обучение сотрудников, инвестиционный налоговый вычет и информационное освещение в СМИ. Сейчас в проекте участвуют 42 предприятия.Александр Сыпченко, Семен Карпов. "Вести-Владимир"