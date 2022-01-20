По состоянию на 20 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 20 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62 процента из них занято (869), свободны 533 койки.77669 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 342 человека.За период наблюдения в области отмечено 3029 летальных случаев, за сутки – 4 человека.Напомним, во Владимирской области за прошедшие сутки выявлено 266 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.