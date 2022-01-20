Утром 17 января горадминистрация мобилизовала на расчистку областного центра 55 машин и 52 рабочих.

В ночь с 19 на 20 января на улицах Владимира работали 49 единицы техники ЦУГДа. Они расчищали снег на улице Горной, 1-ой Никольской, Княгининской, Каманина, Труда, Чайковского, Горького, Соколова-Соколёнка, проспекте Ленина, переулке Сушкова и Спортивном переулке. В мэрии рассказали о новом дне борьбы со стихией.Утром 20 января горадминистрация мобилизовала на расчистку областного центра 55 машин и 52 рабочих. В частности, сбор и вывоз сугробов организован на улице Мира, Владимирском спуске и улице Безыменского.«Колонны из комплексных дорожных машин проводят патрульную снегоочистку автомагистралей. Дворники убирают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам», - уточнили в мэрии Владимира.За сутки из города вывезли более 12 000 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 580 рейсов.