Организациям, фиксирующим все важные моменты нашей жизни, не хватает денег для работы. Проблемы в недостаточном финансировании, говорят сотрудники ЗАГСов. Из-за этого приходится урезать

Организациям, фиксирующим все важные моменты нашей жизни, не хватает денег для работы. Проблемы в недостаточном финансировании, говорят сотрудники ЗАГСов. Из-за этого приходится урезать буквально все расходы – от канцелярских принадлежностей – до сокращения ставок. При этом, по законодательству, ЗАГСы обязаны оказывать полноценные услуги всем гражданам России. Сотрудники владимирского ЗАГСа рассказывают: в штате всего 20 человек.