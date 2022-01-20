Для студентов была организована экскурсия по Центру кинологической службы, где кадетам рассказали о предназначении службы, о разных направлениях работы служебных собак, об их воспитании и аттестации...

В рамках проведения всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве при поддержке Центра служебной и боевой подготовки УВД по ЗелАО организовали посещение кадетами школы № 609 базы Центра кинологической службы (ЦКС).Для студентов была организована экскурсия по Центру кинологической службы, в ходе которой кадетам рассказали о предназначении службы, о разных направлениях работы служебных собак, об их воспитании и аттестации. Младший инспектор-кинолог старший прапорщик полиции Дмитрий Синеокий показал ребятам собак, которые в настоящее время несут службу. На глазах ребят овчарки Кэсси и Юран находили по запаху спрятанные в стене вещи, в ящиках и даже на специальной тренировочной карусели. Учащиеся с восторгом наблюдали за работой четвероногих помощников полицейских.Затем в классе службы ЦКС председатель Совета ветеранов полковник милиции в отставке Александр Стрельников побеседовал с гостями и поделился своим опытом, отметив, что очень важно любить свою работу. «Патриот – это человек, который любит свою Родину. Который готов пожертвовать своими принципами, материальными благами во имя своего Отечества, готовый идти на подвиги ради благополучия земли, которая его вскормила», – сказал Александр Стрельников. Ребята в свою очередь поделились планами на будущее и выбором дальнейшей профессии.Позднее учащихся пригласили в спортивный зал ЦКС, где сотрудник Центра служебной и боевой подготовки УВД Николай Денисов, который имеет 40-летний тренерский стаж по рукопашному бою, провел мастер-класс. Основную часть мероприятия составила демонстрация боевых приемов борьбы. Ребята наперебой задавали вопросы о том, как уклониться от удара или как задержать преступника. Николай Васильевич уделил каждому время, показав правильную последовательность движений в различных ситуациях ухода от угрозы.Благодаря акции «Студенческий десант» кадеты смогли более детально узнать о работе в полиции, о том, с чем приходится сталкиваться и что преодолевать полицейским и их напарникам. Уходя с базы ЦКС, кадеты делились друг с другом впечатлениями от новых знаний и умений.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО