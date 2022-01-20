Костромская область приведёт в порядок в наступившем году около 300 км дорог, уверяют власти. Где ждать перемен? Областные километры По информации департамента транспорта и дорожного ..

Костромская область приведёт в порядок в наступившем году около 300 км дорог, уверяют власти.Где ждать перемен?Областные километрыПо информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, в этом году в рамках национального проекта предстоит отремонтировать более 200 км региональных и межмуниципальных трасс. Но в целом планы куда глобальнее – по различным программам суммарно работы запланированы на 300 км дорог (для сравнения: в 2021 году ремонты прошли на 280 км).«В 2022 году будет продолжен ремонт участков автомобильных дорог, связывающих районные центры. Самые большие объёмы планируется выполнить на участках дорог Пыщуг – Павино – Вохма – Боговарово (20 км), Судиславль – Галич – Чухлома (15 км), Елизарово – Кологрив (20 км), Нерехта – Владычное – Волгореченск (13,4 км), Чухлома – Солигалич (10 км), Тимонино – Густомесово (20 км)», – прокомментировали в администрации региона.Среди значимых направлений, попавших в план, также Володино – Савинское (4,4 км) и 10-километровая дорога Раслово – Михайловское, проходящие по территории Судиславского района. По информации властей, преобразится в 2022 году трасса Кострома – Заволжск в Костромском и Красносельском районах протяжённостью 17,3 км и 20 км на дороге Буй - Дьяконово в Буйском районе.К юбилею драматургаВ этом году акцент обещают сделать и на дорогах, ведущих к сёлам.«В их число входит подъезд к селу Марково в Островском районе. Дорожный объект протяжённостью 5,1 км предстоит привести в нормативное состояние в преддверии празднования 200-летия со дня рождения Александра Островского в 2023 году. В границах дороги находятся знаковые места, связанные с жизнью и творчеством драматурга, в том числе усадьба Щелыково, семейный некрополь Островских при Никольской церкви в Бережках», – уточнили в администрации.Впрочем, несмотря на большие планы, охватить все населённые пункты не получается. Например, недавно в Красносельском районе с помощью судебных приставов пришлось добиваться ремонта участка дороги к деревне Александрово.«С иском в суд обратилась прокуратура района, которая по коллективному обращению сельских жителей провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания дорожного полотна подъезда к населённому пункту», – рассказали в УФССП России по региону.В муниципальном образовании не сразу изыскали необходимые средства, что приводило к штрафным санкциям. В настоящее время, как уверяют судебные приставы, дорожное полотно в норме, обустроены обочины.Город в ожиданииВ Костроме в 2022 году планируется отремонтировать 14 участков улично-дорожной сети общей протяжённостью около 13 км, сообщили в управлении благоустройства и дорожной деятельности.«Среди участков, запланированных к ремонту, улицы Димитрова, Профсоюзная, Зелёная, Индустриальная, Центральная, 1 Мая, Пятницкая, Терешковой, Федосеева, Никитская, Гагарина, проспект Мира, бульвар Петрковский, площадь Конституции от улицы Лагерной до улицы Советской», – поделились планами в администрации Костромы.Как заверили местные власти, при ремонте дорог в 2022 году в областном центре сохранится принцип комплексного проведения работ. Помимо асфальтирования проезжей части будет выполнен ремонт тротуаров, обустройство парковок и остановочных карманов, замена бордюрных камней, разбивка газонов. Предусмотрено занижение бортового камня, устройство тактильной плитки на остановках и пешеходных переходах. Жёсткие сроки установлены по каждому виду работ. В случае нарушений к подрядным организациям будут применяться штрафные санкции вплоть до расторжения контрактов.Ещё ремонтные работы ожидаются на костромском мосту через Волгу. У асфальта в 2022 году заканчивается гарантийный срок эксплуатации. Также в областном центре в ближайшее время начнётся ремонт моста через реку Чёрная.