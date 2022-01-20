Спасти в случае ЧП не смогут. Жители улицы Преображенской в Юрьевце бьют тревогу. По их словам, местная автодорога за эту зиму ни разу не убиралась от снега. Теперь, говорят люди, ни

Спасти в случае ЧП не смогут. Жители улицы Преображенской в Юрьевце бьют тревогу. По их словам, местная автодорога за эту зиму ни разу не убиралась от снега. Теперь, говорят люди, ни экстренные, ни аварийные службы просто не смогут добраться до жилых домов. Вместо дороги – огромная снежная колея. Жители улица Преображенской в Юрьевце недовольны уборкой