Загружать их помогал ректор ВУЗа Анзор Сарализде. Репортаж Любови Клюквиной. Диски, зарядные...

Загружать их помогал ректор ВУЗа Анзор Сарализде. Репортаж Любови Клюквиной.Диски, зарядные устройства, гидравлическое оборудование, - примерно 85 видов запчастей для отечественного транспорта бойцам-землякам закупил Владимирский госуниверситет. Средства собирали руководство, преподаватели и сотрудники ВУЗа.Варвара Серегина, ИО министра предпринимательства и туризма:- Варвара Серегина, ио министра предпринимательства и туризма Владимирской области. Сегодня мы направляем очень ценный груз. Мы его сформировали по заявкам командиров воинских подразделений. И основное - это запчасти для автотранспорта. Это колеса для большегрузных "Камазов" и "Уралов". То, что сейчас в первую очередь необходимо нашим бойцам.Осмотрел перед отправкой и помог загрузить ценный груз ректор университета Анзор Саралидзе. "Все детали российского производства", - порадовался руководитель ВУЗа.- Диски тоже нашего производства. Ярославль делает. ЯМЗ "Автодизель". Все наше.- Значит это надежно.- Это надежно, да.Это уже не первый гуманитарный груз от коллектива университета, направленный в зону СВО. Администрация учебного заведения и правительство области- в тесном контакте. Чтобы собрать ту помощь, которая необходима.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Мы знаем, что очень многие наши земляки там тоже служат в этих войсках и многие выпускники ВлГУ.Бойцы получат и посылки для души. В регионе продолжается акция "Подарок защитнику". Добрую помощь собрали жители областной столицы. Подарки загрузят вместе с запчастями.- Вместе с этими запчастями передаем ещё энергию, свою личную энергию туда.Любовь Клюквина