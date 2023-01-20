Бойцам на Донбасс доставлен очередной груз из Владимирской области. Какой вклад внесли дети нашего...

Бойцам на Донбасс доставлен очередной груз из Владимирской области. Какой вклад внесли дети нашего региона, расскажет Мария Платанюк.Десятки коробок. Сладости, кофе и чай, тёплая одежда, генератор. Очередной рейс в зону специальной военной операции. К СВОим. Посылки для бойцов собирали и школьники. Акция "Единой России" "Подарок защитнику 33" объединила все районы Владимирской области. Дети покупали конфеты, шоколад, мёд. Писали письма и открытки. "Вернитесь домой с Победой" - главные слова.Сопровождали груз Павел Кутузов - руководитель владимирского отделения "Молодой Гвардии Единой России" и Алексей Метёлкин- депутат горсовета областного центра. Кстати, для самих ребят поездка на передовую- не первая.Павел Кутузов, руководитель владимирского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России":- Школьники, в основном, присылали сладкие подарки. Чай и другие продукты для военных. А бизнесмены, и члены партии помогали инструментом, генератором и различной одеждой для наших бойцов.Алексей Метёлкин, депутат совета народных депутатов г. Владимира:- Выезжаем на передовую к нашим ребятам. Передаём им привет с родины. Думаю, что это важно. В течение всего периода с начала специальной военной операции мы, представители депутатского корпуса, общественных организаций занимаемся этим направлением - гуманитарным обеспечением.А это уже кадры из Донецкой народной республики. Участники рейса добрались без происшествий. Все посылки для защитников отгружены. Мобилизованные и добровольцы из нашего региона благодарят юных земляков. Это видеопослание на малую родину именно для них. Школьников Владимирской области.- Спасибо вам, мальчики, девочки! Спасибо вашим родителям, учителям, за то, что правильно вас воспитывают! Мы обязательно победим и целые и живые обязательно вернёмся домой.Мария Платанюк "Вести-Владимир".