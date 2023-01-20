Армейское командование высоко оценило вклад жителей области и лично губернатора Александра Авдеева-...

Армейское командование высоко оценило вклад жителей области и лично губернатора Александра Авдеева- в дело всесторонней поддержки владимирцев- участников специальной военной операции.Мобилизованные от нашего региона регулярно получают всю необходимую помощь. Работа по ёё сбору объединила тысячи наших земляков: от предпринимателей до школьников. Владимирская область регулярно доставляет грузы на передовую. Губернатор Александр Авдеев сам несколько раз был на Донбассе. Недавняя встреча с бойцами состоялась несколько дней назад. Благодарность главе региона вручена во время его поездки в ЛНР должностным лицом руководящего состава армии. Кадры появились в телеграм-канале владимирского военкора Романа Боровкова. Здесь же- приветы от наших бойцов. Малой родине и семьям.- Привет всем кольчугинцам от "Энергетика". Бьём врага! Вернёмся с победой! "Учитель" из Собинки. Всем привет! Скоро вернёмся. "Тундра". Посёлок Ставрово. Всем старовчанам. Всем кто за нас, всем, кто воюет всем ребятам добра, удачи, только победы! Семье, родным, близким, здоровья, всех благ!