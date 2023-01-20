Ольга Бузова и Анастасия Волочкова появились на свет 20 января.

Ольга Бузова и Анастасия Волочкова появились на свет 20 января.Их любят и ненавидят. У кого-то они вызывают восхищение, а у кого-то – отвращение. Анастасия Волочкова и Ольга Бузова – эпатажные и эксцентричные личности, которых обсуждают миллионы людей. При этом мало кто знает, что и балерина, и поющая телеведущая родились в один день.Если верить астрологии, люди, родившиеся в один день, хоть и в разные годы, имеют схожие черты характера, ценности, привычки и даже увлечения. Так давайте проверим эту теорию.Самая явная черта, которая объединяет Волочкову и Бузову, — это желание быть и оставаться известными. Жажда славы и признания неприкрыта ни у балерины, ни у телеведущей. Кажется, что одна, что другая из кожи вон лезут, чтобы о них продолжали говорить, ими продолжали интересоваться. Они обожают внимание и не представляют свою жизнь в окружении лишь небольшого количества людей. Анастасия и Ольга любят демонстрировать фанатам свою востребованность и популярность – например, выкладывают кадры с бессчетным количеством цветов и подарков.При всем при том ни одна из них не может похвастаться успехами в личной жизни. Бузова, как и Волочкова, ежедневно находится в компании мужчин, но не нашла того, с кем ей хотелось бы прожить до конца жизни. В прошлом у телезвезды, равно как и у танцовщицы, лишь несколько серьезных романов, которые завершились эмоциональными и болезненными расставаниями. Говорят, что сейчас у Ольги спустя долгое время наконец появился ухажер, но насколько эта информация достоверная, неизвестно. Анастасия же, к слову, меняет поклонников, как перчатки, и этому уже никто не удивляется.Волочкова и Бузова, как мы все знаем, обе поют. И если первая не добилась высот на этом поприще, то вторая взлетела на вершины хит-парадов. Количество песен поющей телеведущей не счесть. Лишь преданные поклонники смогут назвать точное число выпущенных Ольгой с 2016 года треков. А вот композиции от Анастасии можно по пальцам пересчитать, поскольку у нее имеется всего один полноценный музыкальный альбом, презентованный в 2021 году.А еще Волочкову и Бузову объединяет страсть к Мальдивам. Балерина,кстати, на днях вернулась с жаркой республики отдохнувшей и загоревшей.Телеведущая, по звездным меркам, была на Мальдивах уже давненько, но это неумаляет любви поп-дивы к райским островам. Когда Ольга была последний раз наМальдивах, то без конца «сыпала» в Сеть фотографии и видео с отпуска, как иАнастасия.Присоединяемся к поздравлениям близких и поклонников Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой. Желаем балерине и телеведущей наконец обрести личное счастье и почувствовать себя по-настоящему любимыми.