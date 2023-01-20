Четырех владимирских перевозчиков оштрафуют за нарушение графика движения. Испытание для...

Четырех владимирских перевозчиков оштрафуют за нарушение графика движения.Испытание для пассажиров, головная боль для мэрии. Изменить ситуацию в сфере общественных перевозок областной столицы поручил губернатор Александр Авдеев. Сегодня заседание провела городская комиссия по работе общественного транспорта. Что сдвинется и когда, выяснял Максим Калашников.Стальные нервы и крепкое здоровье. Они точно нужны пассажирам владимирских автобусов. "Утомленные перевозками" замечают: разминка ждёт и в салоне - "попробуй проберись к выходу", а ещё раньше - на остановках. Гимнастика возможна и на них - чтобы не замерзнуть. И всё-таки дождаться своего маршрута. Вот лишь один из снимков в соцсетях. И комментарий: "Сущая ерунда - подождать автобус 81 минуту".Галина Суромкина, жительница г. Владимира:- Бывает, утром особенно, в часы пик, как правило, большие промежутки. На работу опаздываем.Татьяна Варенова, жительница г. Владимира:- Единственный автобус был хороший - это 28. Я им пользовалась, когда через центр ездила. Вот он едет и вот здесь вот поворачивает. Был хороший автобус - сейчас не очень. И обслуживание было хорошее, очень хорошее.Перегруженный трафик, "стояние" на остановках, сложности с рейсами в микрорайонах. Жалобы жителей дошли до губернатора. Александр Авдеев в своём телеграм-канале "Авдеев. О Важном" сообщил: поставил мэрии Владимира задачу - изменить ситуацию с пассажирскими перевозками. Областной столице нужна новая транспортная стратегия. Она предусматривает и обновление автопарка. В этом готово помочь правительство области. После рабочего совещания у губернатора заседание провела городская комиссия по работе общественного транспорта. "Разбор полётов" - очевидно, жаркий - прошёл всё же за закрытыми дверями. Итог - перевозчиков решили оштрафовать. В списке "штрафников" - "ОКТО", "Сити-Лайн", "ИП Михайлов" и даже муниципальный "Владимирпассажиртранс".Глеб Серегин, заместитель главы администрации города Владимира:- Сейчас, в зависимости от размера того количества обращений и невыполненных рейсов, будут приняты конкретные решения. Мы о них сообщим дополнительно.Основание - и итоги рейдов по выполнению муниципальных контрактов. К примеру, 2-го января один из перевозчиков выпустил на линии треть подвижного состава. Заявив: "возить воздух накладно". Есть случаи, когда перевозчики самовольно отменяют самые поздние и ранние рейсы. А горожан удручает состояние автобусов. Транспорт, которого и так немного, постоянно ломается.Людмила Никитина, жительница г. Владимира:- Плохо ходит, плохо. Нужно получше что-то делать, думать, чтобы сократить эти промежутки ожиданий.Владимиру, как минимум, нужна сотня новых автобусов... и полтора миллиарда рублей на решение транспортных проблем. На разработку только проекта "перезагрузки" сферы перевозок уйдут два месяца, заявляют чиновники. И взывают к дисциплине перевозчиков. Им, впрочем, уже пригрозили: на линиях останутся только те, кто оказывает качественные услуги.Максим Калашников, Александр Голубев, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”