Из-за неподанной декларации о доходах.

В Гусь-Хрустальном районе одного из депутатов лишили полномочий. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.В ходе проверке на соблюдение законодательств о противодействии коррупции правоохранители выявили, что один из депутатов райсовета не подал в установленный срок декларацию о доходах за 2021 год. Народный избранник пояснил, что он не отчитался о своих средствах из-за того, что находится под домашним арестом ввиду возбужденного на него уголовного дела.По мнению правоохранителей, депутат мог передать сведения через своего адвоката или посредством почты.В результате прокуратура потребовала лишить нардепа полномочий в связи с утратой доверия. Отмечается, что в ходе рассмотрения иска он сам вышел из райсовета, однако прокуратура настояла на том, чтобы его коллеги изменили формулировку прекращения его депутатских полномочий. Это ходатайство было удовлетворено.