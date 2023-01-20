В областной столице произошёл самый настоящий ледяной коллапс. Тротуары превратились в сплошной каток. Всё дело в дожде, который прошёл в ночь с 19 на 20 января. Как рассказали в

В областной столице произошёл самый настоящий ледяной коллапс. Тротуары превратились в сплошной каток. Всё дело в дожде, который прошёл в ночь с 19 на 20 января. Как рассказали в администрации города, проблема решается с самого утра. К антигололёдной обработке были привлечены 39 единиц коммунальной техники, в том числе 15 комплексных дорожных машин, тракторы, погрузчики, экскаваторы,