Еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Владимирской области. На территории...

Еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Владимирской области.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 января лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 - во Владимире2 - в Муромском районе2 - в Ковровском районе4 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Юрьев-Польском районе1 - в Суздальском районе1 - в Кольчугинском районе1 - в Вязниковском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 979 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).