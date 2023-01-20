Еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Владимирской области.
На территории...
Еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Владимирской области.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 января лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 - во Владимире
2 - в Муромском районе
2 - в Ковровском районе
4 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 979 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).