Артист ошарашен признанием парня.

Артист ошарашен признанием парня.Все знают, что у Филиппа Киркорова двое детей от суррогатной матери. Дочь Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в Майами. Он был названа в честь матери певца Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой. Сын Мартин-Кристин появился на свет 29 июня 2012 – он тоже гражданин Америки.Но каково было удивление певца, когда на съемках шоу "Маска" к нему подошел незнакомый парень и сказал: "Филипп, я твой сын!"Это – название короткометражного фильма ставшего режиссером актера Сергея Штепа. 27 января он эксклюзивно будет выложен в социальной сети ВК. В съемке, помимо Филиппа Киркорова, участвовали Валерия, Регина Тодоренко, Александр Ревва и Тимур РодригесПо сюжету фильма, главный герой, чтобы понравиться родителям девушки, рассказывает, что он сын Филиппа Киркорова. Все бы ничего, но требуются доказательства,и теперь парень отправляется на поиски звездного певца...Заметим, что король российской эстрады часто снимается в кино. Вспоминаются фильмы "Елки", "Салон красоты", "Любовь в большом городе!", мюзиклы "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Приключения Верки Сердючки", "Безумный день".