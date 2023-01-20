Днем 19 января в Суздальском районе в опору ЛЭП врезался грузовой автомобиль, из-за чего в нескольких населенных пунктах произошли сбои электроснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе

Днем 19 января в Суздальском районе в опору ЛЭП врезался грузовой автомобиль, из-за чего в нескольких населенных пунктах произошли сбои электроснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе «Владимирэнерго». Авария оставила без света жителей деревень Багриново, Зелени, поселка Богослово и других. Бригада оперативно прибыла на энергообъект, где произошло ДТП и в течение всего вечера восстанавливала электроснабжение. В