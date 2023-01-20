Улицы Владимира превратились в каток. Утром 20 января горожане столкнулись с серьезными трудностями по пути на работу. После ночного дождя все дороги и тротуары покрыла ледяная корка. При

Улицы Владимира превратились в каток. Утром 20 января горожане столкнулись с серьезными трудностями по пути на работу. После ночного дождя все дороги и тротуары покрыла ледяная корка. При этом люди в соцсетях делятся, что в утренние часы не наблюдали работников коммунальных служб. Идти приходилось на свой страх и риск. Каждый шаг мог обернуться болезненным падением.