Городская администрация отчиталась о встрече с перевозчиками, которые обслуживают маршруты общественного транспорта во Владимире. По итогам рассмотрения материалов о нарушениях, по

Городская администрация отчиталась о встрече с перевозчиками, которые обслуживают маршруты общественного транспорта во Владимире. По итогам рассмотрения материалов о нарушениях, по сообщению мэрии, комиссия приняла решение оштрафовать трёх частников и, как особо подчёркивается, муниципальный «Владимирпассажиртранс». Как отметила комиссия, имея самый большой объем пассажирских перевозок, муниципальная компания допустила нарушений меньше, чем коллеги-частники, но все должны быть