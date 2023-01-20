В администрации города Владимира заявили, что после ледяного дождя специалисты МКУ «ЦУГД» и МКУ «Благоустройство» в усиленном режиме убирают снег, обрабатывают дороги, тротуары и другие

В администрации города Владимира заявили, что после ледяного дождя специалисты МКУ «ЦУГД» и МКУ «Благоустройство» в усиленном режиме убирают снег, обрабатывают дороги, тротуары и другие поверхности противогололедными материалами. Глава города Дмитрий Наумов также заявил в своих соцсетях, что в связи с ледяным дождем и сильным ветром поручил тщательно следить за ситуацией на дорогах и объектах