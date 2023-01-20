Новая жена Павла Прилучного призналась, почему перестала появляться с мужем.

Новая жена Павла Прилучного призналась, почему перестала появляться с мужем.Стремительный романзвезды "Мажора" Павла Прилучного и начинающей актрисы Зепюр Брутянудивил даже самых преданных поклонников. Никто не ожидал, что уже через полгодапосле начала отношений пара сыграет роскошную свадьбу. Белое платье, декорациии слезы родителей — трогательное торжество со всех сторон освещалось всоциальных сетях.Сейчас паранаслаждается обществом друг друга, иногда появляясь на светских мероприятиях.Однако, после Нового года Зепюр Брутян стала все чаще отказываться от такихвыходов. Пропавшая жена Павла Прилучного даже перестала публиковать новые фотов микроблоге. К счастью, девушка пролила свет на свое поведение.Так, она рассказалапоклонникам о важном пополнении в своей профессиональной деятельности. Пословам Брутян, сейчас она занята аж в трех проектах, поэтому на все остальноевремени практически нет. Но и рассказывать подписчикам подробности жена Прилучногопока не стала."Я не пропала, просто месяц оченьнасыщенный и я не успеваю", — оправдывается актриса.Поклонники верят,что загруженность Зепюр Брутян никак не отразится на ее жизни с Павлом Прилучным.Более того, фанаты уже ждут радостной новости — все с нетерпением ждутбеременности девушки.