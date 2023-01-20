Этаж влияет на здоровье и жизнь людей.

Этаж влияет на здоровье и жизнь людей.Многолетние наблюдения показывают, что не так полезно жить выше шестого этажа. На это влияет ряд факторов, в том числе место постройки и этаж проживания. Во-первых, важен воздух, которым дышат люди. На верхних этажах он не так чист, как кажется. Да, сюда не попадают выхлопные газы, но примерно на этом уровне скапливаются вредные выбросы заводов.Во-вторых, постоянное нахождение на высоте вредно для давления в человеческом организме. Если человек постоянно находится на высоте более 20 метров, у него возникает фоновый хронический стресс, который поначалу неощутим. Со временем у человека развивается тревожность, нарушение сна, депрессия.Более того, дома выше 25 этажей опасны с точки зрения пожарной безопасности. Если в таком доме случится пожар, жители 30-го этажа не смогут спуститься на лифте. Лестниц такой высоты у пожарных тоже нет.Еще одним неприятным фактором жизни на верхних этажах является вибрация. Чем выше этаж, тем она сильнее. Человек может не чувствовать этого на физическом уровне, но мозг все улавливает и включает панические атаки.В то же время есть другое мнение. Жители нижних городских этажей больше подвержены техногенному шуму и воздействию выхлопных газов. В 2013 году ученые из Берна выяснили, что жители нижних этажей чаще получают опухоли легких на 22%, чем те, кто живет наверху. Поэтому самыми благоприятными для жизни считаются пятый или шестой этажи.