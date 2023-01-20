Особенно это почувствуют метеозависимые люди.

Особенно это почувствуют метеозависимые люди.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в будущие выходные в Москве ожидается повышенное атмосферное давление, своего максимума оно достигнет в понедельник. Давление превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба - 767 мм ртутного столба.Давление будет повышаться постепенно, и уже со вторника также постепенно пойдет на спад. Перемену особенно могут ощутить метеозависимые горожане.